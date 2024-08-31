【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ビジュが最強すぎる」「コインランドリーでぐるぐる回ってるカナやん最強」 西野カナが、8月30日22時に、最新曲「また君に恋をする」のMVを公開した。 9月18日発売のEP『Love Again』より7月に先行配信された「EYES ON YOU」に続く、復帰後第2弾作品となった「また君に恋をする」。 8月30日0時に先行配信が開始されると、AWAのリアルタイムランキングで瞬く間に1位を獲得し