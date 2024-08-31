ほぼ１カ月間守ってきた首位の座を再び巨人に明け渡した広島。勝負どころで息切れした昨年の二の舞となるのか、それとも６年ぶりのＶ奪還に成功するのか。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「去年の経験は自信になっているはず」とする一方で、思わぬ“刺客”の存在に要注意マークをつけた。（数字は８月３０日現在）◇◇◇◇広島は残り３０試合。いよいよラストスパートだね。去年は貯金１５のカベをついに