ジャーナリスト田原総一朗氏（90）が司会を務めるテレビ朝日系討論番組「朝まで生テレビ！」が30日深夜、放送され、出席者の1人が台風10号の影響で参加できず、代役出演となった。この日の討論テーマは「戦争と平和」。冒頭で進行のフリーアナウンサー渡辺宜嗣が「今夜、実はご出演いただく予定でした核廃絶ネゴシエーターの高橋悠太さん。台風10号によります交通機関の乱れで、ご出演いただけなくなってしまいました。そこで急き