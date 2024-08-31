お笑いコンビ・霜降り明星のせいやと、ラランドのサーヤが出演する中京テレビのバラエティ番組『やりかたのウタ 〜気になるHOWTO 歌いまSHOW〜』が、9月7日・14日(23:30〜)に放送される。サーヤ(左)とせいや身の回りの気になる“やりかた”をオリジナルソングで覚えるという同番組。ホチキスのバネや、街中の金網を作る工程をラップに乗せた「ハリガネでいろんなものを作るやりかたのウタ」に、2人は早速「うわぁ〜!」と仰天する。