目下パの首位を独走するソフトバンク。貯金31で優勝マジックも19。2位の日本ハムに9ゲーム差をつけて、小久保監督の胴上げは待ったナシだが、気になるのは8月に入って自慢の投手陣に元気がないことだ。❤ＳＥＸＹ すぎるっ！！ ！ ❤ SB栗原の美人妻は雑誌でも大活躍する超グラマラスなＳＥＸＹモデル！！！チーム防御率はリーグトップの2.55（以下、29日現在）ながら、8月に限れば3.43。7月の2.75から悪化してい