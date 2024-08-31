大谷翔平（30）のドジャースは、きょう（日本時間31日）から、ナ・リーグ西地区のライバルであるダイヤモンド（D）バックスと敵地で首位攻防4連戦を行う。【もっと読む】大谷が2026年WBC出場辞退の可能性。「絶対に避けたい」こと、とは？30日現在、首位ドジャースに2位のDバックスが4ゲーム差と迫っているだけに、地区3連覇を狙うド軍にとっては正念場となる。史上初の「43ー43」（43本塁打ー43盗塁）に王手をかけ、前人未