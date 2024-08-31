今度は西の雄である。【もっと読む】アメフト部問題で日大が前代未聞の志願者数激減！！！「日東駒専」から脱落へ崖っぷちアメフトの大学日本一を決める甲子園ボウルを制すること最多の34回、昨年の同大会で6連覇を果たした関学大に違法薬物問題が発覚した。日本アメリカンフットボール協会が30日、6月から7月にかけて行われた20歳以下のU20日本代表のカナダ遠征中に、関学大の5選手に重大な規律違反があったとして、当該選