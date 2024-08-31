北の大地が沸いている。❤ 顔 を 見 る ！！！ ❤ ばっちりメイクアップして着飾った北口、実際の写真を見る！！！北海道旭川市の今津寛介市長は28日の定例会見で、パリ五輪の陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花（26）の凱旋パレードを10月13日に開催すると発表。市民栄誉賞の贈呈も決めた。JR旭川駅前の歩行者専用道路を、オープンカーを使って約1キロ走行する計画だという。活躍ぶりはもちろんのこ