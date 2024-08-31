日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜・午前８時。読売テレビ制作）は３１日、自民党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）を特集した。立候補表明した石破茂元幹事長をインタビューしたＶＴＲを放送。さらに同じく立候補する河野太郎デジタル相が東京からリモート出演した。河野氏は自民で唯一存続している派閥・麻生派に属しているが、東京のスタジオからリモート出演した元乃木坂４６でタレントの山崎怜奈は「中継先か