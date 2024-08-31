2023年に放送されたNHK大河ドラマ「どうする家康」で、俳優の溝端淳平（35）が好演していた役が今川氏真だった。【もっと読む】小泉進次郎氏が自民総裁選に出馬意向も評価真っ二つ…《こいつだけはダメ》が噴出するワケ桶狭間の戦いで織田信長に討たれた父の今川義元に代わって家督を継いだものの、あっという間に広大な領地を奪われた人物として、今も「無能な戦国武将」「リアルバカ殿」などと揶揄されている。この人物評