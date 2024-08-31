仙台六大学野球秋季リーグ戦がきょう３１日、開幕する。今春に続く連覇を狙う仙台大は大城海翔投手（１年）＝滋賀学園＝が、今夏に甲子園初勝利を挙げた後輩たちに負けられないと気合十分。１年春からリーグ戦で先発し、白星を挙げた左腕がスケールアップした姿で活躍を誓った。後輩たちの頑張りに力をもらった。「刺激になりました。自分も頑張らないといけない」と仙台大・大城が力強く宣言だ。母校の滋賀学園は今夏、１５年