◆米大リーグダイヤモンドバックス−ドジャース（３０日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）右肩けん板損傷で６０日間の負傷者リスト入りしているドジャース山本由伸投手（２６）が、９月９日（日本時間１０日）の本拠のカブス戦で戦列復帰する可能性が浮上した。山本はこの日からの遠征に帯同しており、１日（同２日）にブルペン入り。３日（同４日）に３Ａオクラホマシティでアストロズ傘下のシュガーランド