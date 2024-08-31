本番まで2週間を切った自民党総裁選（9月12日告示、27日投開票）が日増しにヒートアップしている。来週以降は出馬表明ラッシュだ。林芳正官房長官（63）、小泉進次郎元環境相（43）、高市早苗経済安保相（63）の順に会見が開かれる予定で、茂木敏充幹事長（68）が隙間に割って入る見通し。「刷新感ありき」で最年少の進次郎が本命視される中、独走に“ブレーキ”がかかり始めた。原因は言わずもがなの本人、そして黒幕だ。【もっ