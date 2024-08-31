【経済ニュースの核心】世論が求めるのは物価高対策なのに…自民総裁選で露呈した経済閣僚経験者「払底」の不毛唐突な発表だった。日本のラブドールメーカー「オリエント工業」（東京都台東区）が8月21日、公式ウェブサイトで事業終了を発表した。「創業者であり、長年にわたり会社を牽引してまいりましたオリエント工業の代表『土屋日出夫』が、体調を優先することを決断し引退を決定いたしました。（中略）代表の健康状態を考