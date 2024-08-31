【マネーの教科書】どうなる日本経済？ 2024年下半期は「設備投資の先行き」がカギを握る非上場株を組み入れた投資信託の設定が本格化しそうだ。野村アセットマネジメントは、9月2日以降に非上場株を組み入れた「野村日本新鋭成長株ファンド」を設定、野村証券で販売する。レオス・キャピタルワークスも「ひふみクロスオーバーpro」を9月12日に設定、直販のほか楽天証券やSBI証券で販売予定。新NISA成長投資枠でも購入可能だ。