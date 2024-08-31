【小沢コージクルマは乗らなきゃ語れない】【写真】日本一売れるジープ ラングラーが6年ぶりマイチェンで“高いけど安くなった”ナゼメルセデスAMG GTクーペ（車両価格：￥27,500,000／税込み〜）10年前にハイパフォーマンスな「メルセデスAMG」をサブブランド化し、スーパースポーツカテゴリーを絶賛強化中のメルセデス・ベンツ グループ。中でもイメージリーダーたる大排気量V8エンジン搭載の本格2シータースポーツ、GT