“もう一度、日本の芸能界でやり直したい”渡辺徹さんの死は美談ばかりではなかった…妻・郁恵さんを苦しめた「不倫と牛飲馬食」今から2年8カ月前、突然この世を去った女優・神田沙也加さん（享年35）の元恋人で元俳優の前山剛久（33）が、「週刊女性」で芸能界復帰について言及している。だが、肝心の沙也加さんの両親、俳優の神田正輝（73）と歌手の松田聖子（62）が、前山の復帰に納得している様子が伝わってこない。沙也