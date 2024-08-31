どうやらこのまま、8月31日から9月1日にかけて「24時間テレビ」（日本テレビ系）が放送されるようだ。同番組をめぐっては2023年、同局系の日本海テレビの幹部が義援金を横領していたことが11月に判明。14年以降、10年にわたって約1100万円を盗んでいたため懲戒解雇となったのは記憶に新しい。【もっと読む】フジ「27時間テレビ」が日テレ「24時間テレビ」より好かれるナゼ問題に対しては24年7月に同社が再発防止策を発表し、例