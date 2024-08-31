「ま、歌唱力はさておき、しょっぴーのドラマ業界内の評価は見直されつつある」（スポーツ紙芸能デスク）なんて話も聞こえてくる。しょっぴーとは、Snow Man渡辺翔太（31）の愛称。テレビ朝日系の土曜深夜ドラマ「青島くんはいじわる」で、中村アン（36）とダブル主演中だ。【もっと読む】渡辺翔太の歌唱力《Snow Manの人》でトレンド入り 日韓コラボと旧ジャニ忖度なしで実力差が露呈同名の超人気コミックが原作で、無料配信サ