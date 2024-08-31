【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】【もっと読む】東出ガールズの「残り2人」におせっかいな心配が続々…「色々暴露して欲しい」とゲスな期待も俳優の東出昌大（36）が再婚を発表した。2年ほど前に知り合った後輩女優で、今年になって交際がスタート。夏に妊娠がわかって結婚を決めたそうで、来春には出産予定だそうだ。いわゆる、「できちゃった結婚」というやつだ。この話を耳にして最初に思ったのが、俳優の火野正平（75