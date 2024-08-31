かつて「平成のバカップル」とまで呼ばれたふたりが、時を経てまた心をかよわせたのかと話題だ。ステージ3の乳がんであることを公表した梅宮アンナ（52）に対し羽賀研二（63）がSNSを通じて送った3通の激励文。【もっと読む】梅宮アンナさんが告白…特殊な乳がん発見に役立つセルフチェック《突然の報道を見てビックリしています！色々ありお互いの道を選択してもう二十数年。こんな書き込みをすると！余計な事を言う人達がい