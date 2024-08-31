【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#207【写真】RIKACOさんはライフスタイルが常に話題に「今やっていること、これからやりたいこと」RIKACOの巻◇◇◇タレント、モデル、実業家としてマルチな活躍を続けているRIKACOさん。20年以上前、お会いした当時は自由奔放なコメントで話題になっていました。楽屋入りも元気ハツラツ、画面で見ていた以上に華を感じました。打ち合わせでは極めて常識人ですが、嫌みのない満