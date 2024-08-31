最近社会的問題に台頭したディープフェイク（虚偽映像物）性犯罪を根絶するための立法が本格化した。政府は３０日、性犯罪ディープフェイクを所持および購入するだけでなく、単に視聴する行為も処罰することにした。またディープフェイク物製作・流通に対する処罰基準を懲役５年から７年に強化する。国務調整室はこの日、政府ソウル庁舎でキム・ジョンムン国務調整室１次長の主宰で関係部処とディープフェイク性犯罪対応のための初