文在寅（ムン・ジェイン）前大統領の婿だったソ氏のイースター航空特恵疑惑を捜査中の検察が３０日、文前大統領の娘ダヘ氏に対する強制捜査に入った。全州地検はこの日、ダヘ氏のソウル住居地などに対する家宅捜索を進行中だと明らかにした。検察は今回の家宅捜索で、文前大統領夫婦が娘ダヘ氏の家族に不正に支援した金銭規模などを把握していると伝えられた。ダヘ氏の夫だったソ氏は２０１８年、李相稷（イ・サンジク）元国会議員