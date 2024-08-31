数年前から話題になっているのが、サイト内をブラック一色で統一した“ブラックキャンプ”。無骨でワイルド、しかもどこか洗練された雰囲気も醸し出せるオールブラックは、やっぱりクール！ 流行りに乗って、テントやタープ、チェア＆テーブルなど、サイトのメインとなるアイテムをブラックであらかた揃えたという人はきっと少なくないはず。とはいうものの、色にこだわろうとすると、やや選択肢が少なくなるのが小物のセレクト。