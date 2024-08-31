ゆっくりとした速度で日本列島を横断中の台風10号の影響で、各地で週末に予定されていたスポーツやエンターテインメントイベントの中止や延期が続々と発表された。一方で、台風から離れた地域などでは安全面に考慮し実施するイベントの発表もあった。JRAは31日、通常通り今日の競馬（中京、新潟、札幌）を開催すると発表した。【主な開催・実施を発表したイベント】▽競馬・中京、新潟、札幌の3競馬場は31日開催▽音楽・宇多田