経済本や決算書を読み漁ることが趣味のマネーライター・山口伸です。『日刊SPA!』では「かゆい所に手が届く」ような企業分析記事を担当しています。さて、今回は“和製”スポーツ用品メーカーの2大巨頭といえるアシックスとミズノの業績について紹介したいと思います。アシックスは戦後、スポーツシューズの専業メーカーとして創業しました。国内外で展開し、特に日本と欧州では一定のシェアを掌握。対するミズノは1906年に創