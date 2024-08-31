会社のお金を管理する経理担当。経費を取り扱う部署だけに「お金の使い道」ついて、強い権限を持つこともあるようだ。吉田功さん（30代・仮名）は、経理担当者の50代女性に頭を悩ませた経験を持っているそうだ。◆業績が落ち、出張時の食事代が削られる吉田さんはシステム会社で営業を担当し、全国を飛び回っていた。以前はかなり業績が良かったそうだが、現在は「ギリギリ黒字」だそう。利益が落ちてくると、経理担当者の態度が変