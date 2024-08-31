過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2019年2月25日記事は取材時の状況）＊＊＊浮気のきっかけは突然やってくる。自分の愛するパートナーが、まさかそんなことをするはずがない……と思っていても、無情にも寝取られてしまうこともある。結婚7年目を迎える原田義之さん（仮名・35歳）は、浮気した妻と離婚するべきか悩んでいる最中だという。一体、なにがあったのか？◆妻の行動を変えた、あ