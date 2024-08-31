札幌市の繁華街・ススキノのホテルで会社員男性（当時62歳）を殺害し頭部を切断したとして、無職の田村瑠奈被告（30）ら親子3人が殺人などの罪で起訴された事件で、死体遺棄ほう助と死体損壊ほう助の罪に問われた母浩子被告（61）の公判が30日、札幌地裁（渡辺史朗裁判長）であった。【写真まとめ】首切断容疑、自宅に頭部親子の住む住宅検察側の証拠として、浩子被告が事件当日に「車のGPS記録残りますか」とのメッセージを