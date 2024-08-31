2020年に英王室を離脱したヘンリー王子（39）が、伯父となる母ダイアナ元妃の姉レディ・ジェーン・フェローズさんの夫ロバート・フェローズさんの葬儀に出席するため極秘で英国に帰国していたことが明らかになった。英サン紙によると、7月29日に亡くなったダイアナ元妃の義理の兄を追悼するため、28日にノーフォーク州スネティシャムにあるメアリー教会で執り行われた葬儀にサプライズで参列したという。王子は当初、安全上の理由