佐藤隆太、岡田義徳、塚本高史が演じる、フリーターの3人組が深夜のファミリーレストランで緩い会話をダラダラと繰り広げる様子を描き、2005年のDVDリリース当時から人気を博している『THE3名様』シリーズ。ほぼアドリブかと勘違いしてしまうほど自然体なやり取りに隠された、3人芝居の裏側に迫った。石原まこちん原作の同名漫画を実写化した本作は、2005年にオリジナルDVDでリリースされて以来、2006年には舞台化、2008年には