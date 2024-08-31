8月29日、日本テレビ系『ダウンタウンDX』に、おかずクラブ・ゆいPが出演した。【関連】おかずクラブ・ゆいP「この時期10キロくらい増えるんだよね」ダイエットに励むも前途多難？番組では、“これおかしくない？と思うこと”をテーマにトークを展開。この中で、ゆいPは「トイレで女子って、めっちゃ自撮りしません？」と切り出した。続けて、「トイレの鏡ってデカイんですよね。多分それがお家にないからだと思うんですけど、それ