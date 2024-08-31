「ペルソナの密告〜3つの顔をもつ容疑者〜」 爽やかイケメンで演技力も抜群。昨年俳優デビュー10周年を迎え、ますます活躍が期待される俳優・竹内涼真。演技の幅も広く、今年放送のドラマ「Believe−君にかける橋−」では謎を秘めた刑事・黒木正興役を務め、その演技力が芸能ニュースやネットなどで大いに話題になった。そんな竹内の演技の幅を目の当たりにできる作品として注目したいのが、2023年に放送されたヒューマンドラ