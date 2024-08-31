覚えておくと便利なパソコンのショートカットキーをクイズにしました。普段から使っている人なら、簡単に解けるかも？「ウィンドウを左半分にする」のショートカットキーはなに？ヒント：「左へ動かす」動作そのものを表しているキーは？答えを見る↓↓↓↓↓答え：「Windows＋←」正解は、「Windows＋←（左矢印）」でした。ウィンドウが最大化も最小化もされていないときに、この「Windows＋←」でウィンドウを左半分にすること