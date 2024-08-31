なぜ孤独を感じる人が増えているのか。心理学者でフレンドシップ専門家のマリサ・G・フランコさんは「1800年代以降、産業化で核家族化が進み、仕事のために引っ越すようになると友情は使い捨てになった。テクノロジーが進化して人と交流をしなくても生活が送れるようになったことが拍車をかけて、人類史上もっとも友達をつくりにくい時代になっている」という――。※本稿は、マリサ・G・フランコ『FRIENDSHIP友情のためにするこ