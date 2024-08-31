まだしばらくは暑い日が続きそうですが、ほっくりしたお芋を見ると秋の訪れを感じますよね。スペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」には、秋の味覚と楽しむチョコレート第2弾「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」がお目見え。9月7日（土）から代々木上原店と麻布台ヒルズ店で販売がスタートします。Minimal秋の味覚ガトーショコラ第2弾秋の味覚×チョコのマリアージュが楽しめる、Mini