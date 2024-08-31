第1子を妊娠中の歌手・きゃりーぱみゅぱみゅさんは8月30日、自身のInstagramを更新。最新ショットに反響が寄せられています。【実際の投稿：きゃりーぱみゅぱみゅ、マタニティコーデを披露】「かっわいい！お肌ちゅるぴか！」きゃりーさんは「FRUiTSモード」とつづり、3枚の写真を投稿。ゆったりとしたサイズ感のワンピース姿を披露しました。3枚目ではモデルの益若つばささんとのツーショットも公開。益若さんがぽっこりとしたお