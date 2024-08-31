スマホ時代になって夜型の子どもがますます増えている。「脳トレ」で知られる東北大学教授の川島隆太さんは「それは、子どもの“脳育”の観点からは最悪の傾向だ。小中学生4万人の調査・分析をしたところ、早寝早起きの睡眠習慣と認知機能の相関関係は考えていた以上だった」という──。（第1回／全3回）※本稿は、川島隆太『脳科学研究がつきとめた「頭のよい子」を育てるすごい習慣』（プレジデント社）の一部を再編集したもの