第2ラウンド、通算9アンダーで8位の松山英樹＝イーストレークGC（共同）【アトランタ共同】米男子ゴルフの今季最終戦、ツアー選手権は30日、アトランタのイーストレークGC（パー71）で第2ラウンドが行われ、4位から出た松山英樹は5バーディー、4ボギーの70で回り、通算9アンダーで首位と12打差の8位に後退した。スコッティ・シェフラー（米国）が66とスコアを伸ばし、通算21アンダーで単独トップをキープ。63をマークしたコリ