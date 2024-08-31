気象台は、午前9時19分に、洪水警報を音更町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・音更町に発表十勝地方では、31日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■音更町□洪水警報【発表】31日昼過ぎにかけて警戒■士幌町□大雨警報【発表】・浸水31日昼過ぎにかけて