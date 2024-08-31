この作品は、早生まれの長男が入園してから幼稚園生活になじむまでの成長記録を描いた作品です。最初は激しい登園拒否で始まった長男の幼稚園生活。毎朝、幼稚園に行きしぶり大暴れする長男を前に、母親は心配と戸惑いの日々を過ごしていました。そんな親子で奮闘する毎日から、長男が友達を作り少しずつ成長して登園拒否を克服していく様子が描かれています。毎朝登園を嫌がる長男は、いつまでたっても幼稚園の友達ができません。