グラビアアイドルの榎原依那1st写真集公式Xが29日（木）、ビーチバレー中の水着ショットを公開した。【別カット1点】榎原依那の全箇所むちむちのビキニショット圧巻のプロポーションを武器に、今年2月にグラビアデビューを果たした新星・榎原依那。10月23日には1st写真集が講談社から発売される。榎原依那1st写真集公式Xが29日、「発売中の #フライデー に掲載している #榎原依那 @ina_enohara さんの #グラビア が大好評！楽天や