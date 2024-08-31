みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。時代に合ったトレンドを適度に取り入れるのは、鮮度の高いおしゃれを作る上で必要不可欠！ 今夏でいうならバレエコア、ブロークコアといったところでしょうか。しかし、流行りのアイテムを取り入れた着こなしをしているのになぜかいまいち……。そんな失敗をした経験もありませんか？ 今回は流行を取り入れているのにダサ見えする“2大原因