◆高校野球 ◇秋季宮城県大会 中部地区予選 ▽２回戦仙台育英７−２仙台一（３０日・仙台市民ほか）夏の宮城大会準優勝の仙台育英が新チーム初戦を迎え、仙台一に７―２で勝利した。夏の悔しさを糧に新主将の佐々木義恭左翼手（２年）が４打数３安打２打点の活躍など、合計１４安打。この日勝利した東北、仙台とともに県大会（９月１９日開幕、石巻市民球場ほか）への出場権を獲得した。悔しい夏の準優勝から約１か月。新