女子SPA!で2024年7月に公開された記事のなかから、ランキングトップ5入りした記事を紹介します。（初公開日は2024年7月11日記事は公開時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝オタク、マニアック路線の漫画家、アラフィフ、ついでに難ありな性格。こんな私でも結婚できる？『50婚影木おひとり様やめるってよ』（KADOKAWA）は、純粋さゆえに、こじれてもがいた女性が、やがてハッピーライフをつかむまでの痛快エッセイ。作者の影木栄