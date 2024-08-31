今回注目したのは、無印良品の冷凍食品「キンパ プルコギ」。公式サイト内の“冷凍食品・アイス”商品ページでは、人気順上から2番目（※）にランクインしている具だくさん韓国風のり巻きです。調理方法は簡単、レンチンするだけ！ 早速チェックしていきましょう。※2024年8月16日時点◆無印良品は冷凍食品も品数豊富、「キンパ」も買えちゃう無印良品の食品といったらレトルトやフリーズドライ、カレー、お菓子に注目が集まりがち