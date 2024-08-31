この物語は、5歳の娘・ゆうこを育てるワーキングマザー・えみこが娘の髪を金色に染めたことから始まるお話です。親の顔色をうかがい、真面目に生きてきた自身の過去を悔やむえみこは、娘には自由を与えたいと願いました。しかし、娘の金髪をめぐって、保育園や他の保護者とのトラブルが発生します。親として子どもの自由と社会のルールとの兼ね合いをどう取るべきか、葛藤しながら乗り越えていくえみこの姿が描