本来は狩猟を楽しむ同志の集まり連日のようにクマによる獣害が報道され、猟友会という組織の名前を耳にする機会が増えた。関連記事『今年すでに12頭捕獲！東京都猟友会会長が明かした「都心に迫りくるクマの脅威」』でも紹介したように、じつは、東京にも猟友会がある。概ね警察署単位で東京都全域に90の地区があり、それを取りまとめているのが東京都猟友会だ。会長を務める八尾明さん（59歳）が説明する。「まず地域の猟友会があ