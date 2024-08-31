人気も実力もあるのに、どうにも作品に恵まれないHey! Say! JUMP・山田涼介さんの役者人生。現在放送中の主演ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）は、山田さんが初の教師役を務める学園ドラマということで話題になっていましたが大コケ中です。今回は年間・約100本寄稿するドラマ批評コラム連載を持つ筆者が、山田さんの不運続きの役者人生を振り返っていきます。前編『山田涼介が「人気も実力もある」のに大コケばかり